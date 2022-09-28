“Nosotros no queremos que al Gobierno Petro lo estigmaticen de neocomunismo”: Uribe

Colombia

Una de las reflexiones que entregó el expresidente Álvaro Uribe tras su encuentro con el presidente Gustavo Petro tiene que ver con el tema de las etiquetas ideológicas. Aseguró que ni el Centro Democrático es de ultra derecha, ni que el ahora Jefe de Estado representa los ideales del neocomunismo.

“Nosotros no podemos seguir el curso latinoamericano, yo prefiero el de Europa. Todos los gobiernos de ese continente, desde la centroderecha o la centroizquierda, siempre son equidistantes al centro. En America Latina hay un problema; gobiernos que se llaman de derecha muchas veces fallan en soluciones sociales, y los del socialismo del siglo 21 destruyen la libertad, la empresa privada, etcétera”, comenzó diciendo el exmandatario.

Por ello, dijo el expresidente y jefe natural del Centro Democrático que “nosotros no queremos ese curso para Colombia. Por eso instamos a este diálogo. No queremos que al Gobierno del presidente Petro lo estigmaticen de neocomunismo, ni que a nosotros nos estigmaticen de ultra derecha, enemiga del avance social. Preferimos esa equidistancia con el centro de Europa, que estos grandes errores latinoamericanos”.

El también exsenador aseguró que “me sentiría muy feliz, en estos años finales de mi vida pública, contribuyendo a que Colombia no tenga que seguir el curso que hemos visto en America Latina, de la polarización destructiva”. No en vano, señaló también que esperan “contribuir para que se entienda al Gobierno del presidente Petro como un gobierno de democracia social, y no uno que se pudiera catalogar de fracasado socialismo del siglo XXI”.

Otro de los aspectos que quisiera derrumbar Uribe es el de la polarización. “Hace mucho tiempo se viene diciendo que el Centro Democrático polariza, que el uribismo y Uribe polarizan. Cuando el No ganó (en el plebiscito), nosotros en lugar de salir con la espada afilada a cortarle la cabeza al acuerdo de La Habana, lo que hicimos fue proponer un pacto nacional con el Gobierno de entonces, y nos desoyeron”.

Enfatizó, de manera general, en que “contrariamente a la acusación de polarizantes, nosotros hemos buscado acuerdos. Tenemos que seguir en esa tarea. Estamos buscando contribuir también para que nuestra tarea de oposición sea verdaderamente constructiva. Habrá contradicciones y antagonismos con el Gobierno, pero que no sean polarizantes”.

El expresidente, a propósito, cuestionó que la futura primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, sea de ultra derecha. Dijo que, según lo planteado por la europea en su discurso de triunfo, mantendrá esa estampa de los nuevos gobiernos europeos de apegarse al centro, independientemente de si se inclina por una centroderecha o una centroizquierda.