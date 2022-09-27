“Petro podría cumplir su tarea social sin reforma Tributaria”: expresidente Uribe

Colombia

Al término de su segundo encuentro con el presidente Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe entregó detalles sobre esta reunión, que duró poco más de una hora en la Casa de Nariño, y en la que uno de los temas principales fue la reforma tributaria.

Sin problemas dialogamos. Dialogar es de humanos. Dialogar construye civilizaciones. pic.twitter.com/IVMlUs1upX — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2022

Los ponentes del Centro Democrático en el Congreso del proyecto, el senador Miguel Uribe y el representante Óscar Darío Pérez, estuvieron también en la reunión. “Una reforma no puede sacrificar el crecimiento de la economía, la inversión, menos el empleo, ni tampoco el ahorro y el consumo”, comentó el representante Pérez, quien puntualizó también que “no nos gusta que el impuesto al patrimonio sea permanente, sino que sea temporal”.

Añadió el congresista que consideran que “la tarifa debe ser realmente progresiva, que como se conforma el patrimonio debe ser revisado el tema del valor intrínseco y el valor de los bienes inmuebles que están contenidos en los patrimonios. Hablamos de los dividendos, que no pueden volverse en una doble tributación, y pensar en cédulas que puedan llegar a tarifas del 39% lo que hacen es aumentar la inversión”.

El expresidente Uribe fue más allá y señaló que “si este país sigue ese camino de crecimiento de la economía y de control de evasión, el presidente Petro podría cumplir su tarea social sin reforma tributaria. Entonces, ¿por qué reforma tributaria? Es un compromiso y una visión del Gobierno”.

Para el exmandatario, “la mejor reforma es dejar que la economía siga creciendo, controlar la evasión y el Estado sin corrupción y austero. Pero también hay una decisión política, que por razones fiscales o sociales, así no las compartamos y pensemos que se pueden resolver esas sanciones de otra manera, pues respetamos esa decisión”.

El líder natural del Centro Democrático le insistió a Petro en que “el Gobierno tiene una fuente de recursos que se debería estimar más que en su exacta dimensión: el crecimiento de la economía y el control de la evasión. Nos esperan 3 cosas ‘no fáciles’, y hay que mirarlas en su conjunto. La tributaria, el alza de combustibles, para lo cual el Centro Democrático ha dicho que por lo menos habría que darle una tarifa diferencial al transporte público de cargue de pasajeros, y el salario mínimo. Eso puede crear un conjunto que pare la economía”.

Por eso mismo, Uribe hizo un llamado al presidente para que el aumento del salario del otro año sea notable. “Nosotros comprendemos que desde la visión doctrinaria del presidente, sumada a la inflación de alimentos de este año, que es del 25%, el salario mínimo no puede aumentarse en poca cuantía. Estamos llegando a octubre y eso hay que responderlo en dos meses”.

El expresidente, de manera general, agradeció el tiempo que le dio el Jefe de Estado y dijo que se mantendrán en su postura de oposición constructiva, con el espíritu de buscar llegar a consensos. En ese mismo sentido, no descartó que en un futuro cercano se vuelvan a reunir.