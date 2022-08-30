La ultima jugada del gobierno Duque para frenar la industria del cannabis medicinal

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La última “jugadita” de Duque para frenar la regulación del cannabis medicinal

La W conoció la última jugada del gobierno de Iván Duque en contra de la industria del cannabis medicinal que hoy esta afectando a cientos de pacientes con enfermedades crónicas como epilepsia, Parkinson y Alzheimer, entre otros.

Resulta que en marzo de 2020, el Ministerio de Salud ordenó incluir fórmulas magistrales a base de cannabis dentro del sistema de salud. Es decir, que los colombianos podían solicitar estos medicamentos a sus EPS sin ningún problema.

Sin embargo, desde agosto de este año las EPS ya no están entregando estos medicamentos por una interpretación del Ministerio de Salud, que afirma que estos productos no están incluidos dentro del sistema. Pues fuentes le confirmaron La W que es un error del Ministerio de salud.

Andrea Mancipe, presidenta de la Asociación de Usuarios de la Clínica Zerenia reveló que “esta decisión afecta inicialmente a 25.000 pacientes que tenemos en tratamiento permanente, precisamente por esa instrucción que le dio el gobierno anterior a todas las EPS de no entregar por el Plan de Beneficios en Salud el cannabis medicinal.”

Mancipe asegura que las EPS argumentan que “no tienen sustentación normativa para seguir entregando esos productos. Nos sorprende porque desde hace 4 dos están regulados, incluso estos medicamentos tienen código Mypress. Tenemos el buzón lleno de quejaste pacientes que piden auxilio”:

Adicionalmente, el doctor Cristian Eduardo Navarro, Especialista en Neurología y magister en epidemiología, detalló que los pacientes que hoy están en vilo sufren de “epilepsia de muy difícil tratamiento, con dolor crónico, ansiedad, depresión y otras enfermedades que han pasado por todo tipo de tratamientos y solo han encontrado control con la terapia de cannabis medicinal”.

Son miles de pacientes que llevan uno y dos años en seguimiento y han recuperado su calidad de vida, “es sorpresivo porque desde el 1° de agosto los pacientes han manifestado que ya no pueden acceder a sus tratamientos”.