Foto de referencia de una joven con banderas ucranianas.

El drama de los ucranianos: Yana Alexandrovna, de 18 años, perdió a dos familiares y su madre está en un hospital

La W conoció la historia de Yana Alexandrovna, una joven ucraniana de 18 años, que vive una difícil situación después de que su tío y abuelo fueran asesinados hace una semana. Su madre también quedó gravemente herida y se recupera en un hospital tras una amputación de sus piernas.

En diálogo con W Radio, la joven contó que espera que pronto se termine el conflicto que ya cobró la vida de dos familiares suyos. “No sé cuándo va a terminar, solo quiero ver recuperada a mi mamá y que esto termine”, contó.

Ante la situación, reveló que ha recibido ayuda de personas cercanas, pero no ha tenido apoyo por parte del Gobierno de Ucrania en medio de la situación que estarían afrontando miles de ucranianos.

“Por ahora lo único que he recibido es ayuda de las personas, pero no de ninguna institución del Gobierno. Mis amigos están en una situación similar, viven bajo los bombardeos”, relató Yana Alexandrovna.

La joven ucraniana nació en la ciudad de Ugledar, ubicada en la región de Donetsk. Se trata de una de las zonas que fue reconocida como independiente por Vladimir Putin, el presidente de Rusia.

Su historia se suma al drama de los ucranianos que viven en medio del avance de Rusia en lo que ese país denomina como una “operación militar especial” y que la propia Ucrania y la comunidad internacional lo han condenado como una guerra.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Yana Alexandrovna, ucraniana de 18 años y estudiante de inglés que nació en Ugledar, una ciudad en Donestsk.

@vlad.beskorovayny es un profesor ucraniano de español, quien lidera la ayuda internacional de Yana.