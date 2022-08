Águilas Doradas y Medellín lucharán por ingresar a los ocho

En el cierre de la jornada dominical, Águilas Doradas recibe en el Alberto Grisales al Independiente Medellín. Si bien ambos equipos están fuera de los ocho, el ganador tendría grandes posibilidades de meterse en el octavo lugar.

El cuadro local suma dos jornadas consecutivas sin perder (un empate, una victoria). Ocupa la casilla 12 con nueve unidades, a una del Medellín y a tres del octavo Alianza Petrolera.

La misión para los comandados por Leonel Álvarez, quien por cierto no podrá dirigir desde la línea por expulsión, no será sencilla, teniendo en cuenta que no ganan en casa desde el 23 de julio. A partir de entonces suman igualdades con Junior y Millonarios.

Por los lados del DIM, el equipo llega golpeado tras la caída entre semana por 0-2 frente a Millonarios en semifinales de la Copa Colombia.

Justamente a raíz de ese duelo, Miguel Monsalve y Jean Pineda sufrieron inconvenientes físicos que les impiden estar en el oriente antioqueño. A ellos se suma la ya conocida ausencia de Felipe Pardo.

La buena noticia llega por cuenta del capitán Andrés Felipe Cadavid, quien se recuperó al 100 por ciento y estará desde el arranque en lugar de Jorge Segura.

Ambos equipos se vieron por última vez el pasado primero de marzo en el Atanasio, día en el que goleó 4-0 el Medellín con anotaciones de Pardo, Pineda, Arregui y Pons.

El juego en el Alberto Grisales dará inicio a las 8:15 de la noche y usted podrá seguirlo por el Facebook de Caracol Deportes y el streaming de Caracol Radio.