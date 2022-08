Torres y su queja al arbitraje: "Si sigo hablando me van a dar más pito"

Deportes Tolima sigue sumido en una profunda crisis de resultados en la Liga Colombiana. El equipo Pijao volvió a caer en el torneo, esta vez por la fecha 9 ante Junior en el estadio Metropolitano con un resultado de 2-1, en el cual hubo un arbitraje bastante polémico en cuanto a las decisiones que se tomaron.

Una de esas controversiales determinaciones del juez central Carlos Ortega, fue la convalidación de un penal cometido por el arquero William Cuesta contra Danny Rosero, luego de que el meta, al intentar despejar un balón en el área, terminara golpeando indirectamente al defensor con su brazo. Tras la revisión del VAR, Ortega decretó la falta, lo cual hizo exaltar al entrenador Hernán Torres, quien a manera de protesta intentó prolongar el cobro reclamando los penales sancionados en contra en los últimos juegos.

Al final Luis 'Cariaco' Gonzáles falló el cobro, pero la decisión del juez, así como otras en el partido no cayeron muy bien en entrenador tolimense, quien en rueda de prensa volvió a expresar su inconformismo con el arbitraje en el actual torneo.

"Pasaron cosas y ustedes las vieron. En 9 juegos nos han pitado 8 penaltis el VAR; es muy duro, muy difícil. Un arbitraje totalmente perverso, no voy a opacar el triunfo del Junior, pero estas situaciones desaniman y le quitan el ritmo al visitante que fuimos nosotros hoy", comentó al respecto.

“Amarillas, amarillas, corta el juego, faltas en contra. El penalti para mí no fue penalti, el arquero va y puñetear la pelota y por inercia baja el brazo, no puede quedarse con el brazo como la estatua de la Libertad. La expulsión de Quiñones no fue expulsión, el abre los brazos y de una vez amarilla y roja porque tenía amarilla. Me parece que se aceleró en este momento”, agregó sobre las determinaciones del árbitro en el juego en Barranquilla.

Instantes previos, Torres había hecho referencia en la rueda de prensa a otros penales sancionados en contra en la Liga, teniendo en cuenta que, de 9 partidos disputados por el torneo, le han sancionado 6 penales.

"Yo me quejé del VAR por dos penaltis que no existieron ante La Equidad, hoy como que el VAR se enojó y pitó otro penalti. Si sigo hablando más me van a dar más pito, entonces más bien me quedo callado", subrayó el entrenador.

Desde el conjunto Vinotinto y Oro han dejado entrever una supuesta persecución arbitral debido a acciones que según ellos han sido perjudiciales. Lo que sí es cierto, es que el desarrollo de la liga no ha sido el mejor para los tolimenses, ya que marchan en la casilla 17 con7 puntos, tras 4 empates, 4 derrotas y apenas un triunfo ¿Tendrán algo que ver las decisiones arbitrales en contra en la pobre campaña del Tolima?