🔴 Newcastle vs Barcelona en Champions League: siga EN VIVO el partido en octavos de final ida
Este primer encuentro se llevará a cabo en el mítico St. James Park.
Comienzan los octavos de final ida de la Champions League con verdaderos partidazos. En Inglaterra, el Newcastle inicia su confrontación con el FC Barcelona, uno de los favoritos a levantar el título europeo.
Le puede interesar: Atalanta vs. Bayern EN VIVO con Luis Díaz: Siga el minuto a minuto del partido con Luis Díaz
El primer duelo tendrá lugar en el St. James Park, debido a que los británicos provienen de los play-offs. Entretanto, el compromiso definitivo será en el Camp Nou, teniendo en cuenta que los culés avanzaron directamente a esta instancia por su brillante rendimiento en la Fase de Liga.
En toda la historia de la Champions, ambos equipos se han enfrentado en cinco ocasiones: cuatro victorias blaugranas y una sola para Newcastle. Precisamente, esa única alegría de las Urracas se dio en 1997 con el histórico triplete de Faustino Asprilla.
Lea también acá: ¡Vuelve la Champions League! Prográmese con los juegos de ida de los octavos de final
Siga EN VIVO el minuto a minuto de Newcastle vs Barcelona en Champions League
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...