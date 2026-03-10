Newcastle vs Barcelona en Champions League: siga EN VIVO el partido en octavos de final ida. (Photo by Lee Parker - CameraSport via Getty Images) / Lee Parker - CameraSport

Comienzan los octavos de final ida de la Champions League con verdaderos partidazos. En Inglaterra, el Newcastle inicia su confrontación con el FC Barcelona, uno de los favoritos a levantar el título europeo.

El primer duelo tendrá lugar en el St. James Park, debido a que los británicos provienen de los play-offs. Entretanto, el compromiso definitivo será en el Camp Nou, teniendo en cuenta que los culés avanzaron directamente a esta instancia por su brillante rendimiento en la Fase de Liga.

En toda la historia de la Champions, ambos equipos se han enfrentado en cinco ocasiones: cuatro victorias blaugranas y una sola para Newcastle. Precisamente, esa única alegría de las Urracas se dio en 1997 con el histórico triplete de Faustino Asprilla.

Siga EN VIVO el minuto a minuto de Newcastle vs Barcelona en Champions League