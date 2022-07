“No se ve una coherencia de un gobierno articulado”: Sergio Fajardo

El excandidato presidencial Sergio Fajardo, aseguró en Caracol Radio que no está de acuerdo en como se ha presentado las últimas adhesiones de diversos partidos políticos al gobierno entrante de Gustavo Petro: "Es algo que he críticado durante toda mi vida, la forma de hacer política. Estoy en contra del "todo vale" porque es una forma de tapar la corrupción, eso no lo necesita Colombia".

Fajardo enfatizo en que, de la forma en que se llegue al poder, así se va a gobernar y explicó que si la corrupción hace parte de ese primer momento, va a hacer parte del gobierno:"Los corruptos siempre tienen que sacar tajada".

"Lo que estamos viendo me deja con muchos interrogantes. Creen que es serio estar de partido en partido, por ejemplo, Cesar Gaviria no ha dicho nada sobre el comportamiento de Mario Castaño. En Colombia no hay lucha contra la corrupción", dijo.

Argumentó que la lucha contra la corrupción se debe dar en el Congreso: "Personalmente no creo que haya reformas que duren en el tiempo, si no hay lucha contra la corrupción", explicó

Frente a los ministros que se han designado hasta el momento, habló de José Antonio Ocampo, ministro designado de Hacienda y aseguró estar seguro que van a presentar una reforma tributaria valiosa, sin embargo, explicó su preocupación frente a la falta de una "lista afinada", diciendo que: " no hay una coherencia de un gobierno articulado".

"Lo que hizo Petro como alcalde de Bogotá no es un buen ejemplo de articulación. En este momento hay una imagen de desarreglo. Espero estar equivocado con todo lo que digo y haya una transformación política", afirmó.