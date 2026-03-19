Iván Cepeda sella coalición con En Marcha para fortalecer bloque rumbo a presidenciales

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro anunció la conformación de una nueva alianza política entre el Pacto Histórico y el partido En Marcha, liderado por Juan Fernando Cristo, con el objetivo de fortalecer su aspiración de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

El acuerdo, denominado “Alianza por la Vida”, establece la construcción de una coalición amplia que convoque a distintos sectores políticos, sociales y empresariales en torno a una agenda común de transformaciones para el país.

“Nos complace mucho anunciarle a Colombia que ha surgido la Alianza por la Vida y que En Marcha y el Pacto Histórico van a invitar a otras fuerzas políticas que están identificadas en torno a asuntos esenciales programáticos para que trabajemos conjuntamente en la conformación de un gobierno que avance en las transformaciones sociales, en un acuerdo nacional para resolver los grandes problemas del país, en trabajar por la paz, por la democracia”, expresó Cepeda.

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Según el comunicado conjunto, el acuerdo político y programático busca consolidar una gran alianza ciudadana y social, con énfasis en reformas sociales, la descentralización territorial, la defensa de los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

Asimismo, se plantea el impulso de una transición energética justa, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la democracia y la construcción de un gran acuerdo nacional que permita la reconciliación en Colombia.

Como parte del compromiso, el partido En Marcha oficializó su respaldo a la candidatura de Cepeda, mientras ambas fuerzas políticas trabajarán en la articulación de una coalición de gobierno junto a otros sectores progresistas, liberales y democráticos.