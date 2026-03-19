Mauricio Lizcano anuncia a Pedro de la Torre como su nueva fórmula vicepresidencial

El candidato presidencial Mauricio Lizcano anunció que Pedro de la Torre será su nueva fórmula vicepresidencial, tras la salida de Luis Carlos Reyes por motivos familiares.

Lizcano aseguró que esta decisión representa una apuesta por el mérito, la ciencia y la tecnología como motores del desarrollo del país, y destacó la trayectoria académica y la historia de vida de De la Torre.

El aspirante vicepresidencial nació en Piojó, Atlántico, en una familia humilde. Es hijo de un conductor de bus que no tuvo acceso a la educación formal y de una madre artesana. En su niñez, incluso trabajó como ayudante en el vehículo de su padre.

De la Torre es químico de la Universidad del Atlántico, cuenta con una especialización en Finanzas, un doctorado en Ciencias Aplicadas y dos postdoctorados en Bioquímica y Biofísica enfocados en el diseño de fármacos, realizados en universidades de Estados Unidos, incluyendo Harvard Medical School.

Su trabajo se ha centrado en el desarrollo de terapias génicas para restaurar la audición y la visión, así como en la investigación contra enfermedades como el Alzheimer y el cáncer.

“Este no es un proyecto político para repartir puestos. Es un proyecto de país, construido con personas que quieren trabajar de verdad por Colombia”, afirmó Lizcano.

El candidato agregó que esta fórmula busca representar una nueva forma de hacer política, en la que el talento y las historias de superación tienen un papel central.

“Pedro De la Torre es el reflejo de lo que somos como país: gente que lucha, que trabaja y que, con esfuerzo, puede llegar a los escenarios más importantes del mundo. Hoy queremos que ese conocimiento esté al servicio de Colombia”, resaltó Lizacano.