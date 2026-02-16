Diego Arias a quienes lo han criticado por los cambios en Cali vs Nacional: esto fue lo que dijo

Atlético Nacional perdió en su tercer partido de liga, el único tanto del compromiso llegó al minuto 47, cuando Juan Dinenno aprovechó un centro desde la banda izquierda para imponerse en el juego aéreo ante Simón García y enviar el balón al fondo de la red, suficiente para asegurar el triunfo del conjunto azucarero.

El entrenador Diego Arias fue cuestionado en rueda de prensa, tras el partido frente al Deportivo Cali, por la demora en realizar los cambios durante el compromiso.

“Los cambios se hicieron en el momento en que consideramos que el partido lo pedía, teniendo en cuenta muchos elementos y mucha información que manejamos internamente: cómo se está sintiendo el jugador, qué pide el partido y qué cambiaría con esas sustituciones. Tendríamos que revisarlo en profundidad, pero en este momento pensamos que se realizaron en el instante oportuno”, afirmó el entrenador.

Le puede interesar: Alberto Gamero luego de ganar el clásico verde: “Yo trabajo hasta donde pueda trabajar”

También fue consultado sobre el valor diferencial que aportan Juan Manuel Rengifo y Edwin Cardona en el funcionamiento de Atlético Nacional desde el inicio del partido:

“Tiene muchos elementos: los partidos que tuvimos antes, los compromisos que vienen después y las características del juego que vamos a enfrentar. Creo que lo que imaginamos del partido se dio, y las características de los jugadores que iniciaron eran las que el encuentro necesitaba para nosotros. Durante muchos minutos se cumplió, pero la evaluación, cuando el resultado no es positivo, suele direccionarse hacia ese lado. Lo entendemos; nuestro trabajo y nuestra obligación es analizarlo a fondo y seguramente lo revisaremos en estos días”.

Por su parte, Matheus Uribe dio su análisis luego de ser consultado sobre las dificultades que tuvo el equipo para reaccionar durante el partido:

Le puede interesar: Liga colombiana: Así quedó la tabla de posiciones tras triunfo de Cali sobre Nacional

“Cuando el marcador es adverso, esas ganas e ímpetu muchas veces te juegan en contra. Tratamos de buscar el empate, pero no fuimos claros en esa búsqueda ni en la idea de juego después de estar abajo en el marcador, y es algo que debemos corregir. Todos los partidos dejan enseñanzas para la semana: mantener la calma y seguir la idea de juego, incluso cuando el resultado es adverso”.

El mediocampista añadió: “Los partidos no son iguales, como dice el profe. Lo más importante, más allá de los nombres, es que Nacional mantenga su identidad de juego. Hoy salimos con esas ganas e ímpetu que siempre demuestra el equipo, intentando buscar el resultado en una plaza difícil y ante un rival complicado”.