Cristiano y un emotivo mensaje a Marcelo en su despedida del Real Madrid

El portugués Cristiano Ronaldo, ahora jugador del Manchester United, publicó una foto junto a Marcelo, en la que recordó sus años juntos en el club blanco y aseguró, el día de la despedida del brasileño, que es "una de las mayores estrellas" con las que compartió vestuario.

Este lunes, el Real Madrid le rindió un emotivo homenaje a Marcelo, que abandona el club merengue después de 16 temporadas defendiendo la camiseta blanca y levantando 25 títulos.

"Más que un compañero, un hermano que me dio el fútbol. Dentro y fuera de las canchas, una de las mayores estrellas con las que tuve el placer de compartir vestuario. ¡Ve con todo en esta nueva aventura, Marcelo!", escribió Cristiano Ronaldo en sus redes sociales.

Marcelo finaliza su contrato y se marcha como jugador libre del Real Madrid, donde ha ganado 25 trofeos, entre ellos 5 Champions League, 6 Ligas de España, 4 Mundiales de Clubes y 2 Copas del Rey.

En 546 partidos con Real Madrid, el brasileño marcó 38 goles.

"El mundo no acaba ahora, no voy a dejar de vivir por salir del Real Madrid. Hay cosas bonitas que he aprendido en la vida fuera del fútbol. Hemos decidido esto en conjunto y hoy es un día de alegría. Siempre estaré con el Madrid, vaya donde vaya seré un aficionado más. No podía estar en el Madrid sin aportar y quería salir por la puerta principal, mirando a la cara de todos y saludándoles", dijo Marcelo en su homenaje de despedida este lunes en Valdebebas.