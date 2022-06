Gamero tras la eliminación: "No me parece un fracaso, sumamos 48 puntos"

Millonarios quedó eliminado de la peor forma, frente a uno de sus más grandes rivales. Atlético Nacional se supo defender en El Campín este sábado y consiguió un empate valioso que lo dejó ad portas de la clasificación.

El equipo de Alberto Gamero no pudo finalizar las opciones que tuvo contra Atlético Nacional en la quinta fecha de los cuadrangulares y a falta de un partido quedó eliminado y sin opción de clasificar a la gran final.

El técnico embajador no fue ajeno en rueda de prensa y aunque no consiguió el cupo a la final, destacó que no considera que el semestre haya sido un fracaso para el azul.

"Uno siempre quiere ir a la final, no puedo negar que tengo esa sensación de que en los últimos dos partidos tuvimos y generamos para ganar, el fútbol es de goles, en lo que es trabajo, yo estoy contento con mis jugadores, mas no feliz, porque queríamos ir a la final", explicó.

"Con el respeto que se merece el hincha, yo hoy aquí no hablo de fracaso. Fracaso es aquel que no lo intenta, nosotros lo intentamos hasta hoy, peleando para ir a la final".

"No creo que me digan que a Millonarios hubo un equipo que lo superó, en estos cuadrangulares jugamos con todos mano a mano, equipo grande, hoy le jugamos a Nacional con un equipo que hizo todo por ganar, simplemente que ellos se defendieron bien. Me da nostalgia escuchar la palabra fracaso para Millonarios con 48 puntos en el bolsillo. No simplemente el que es campeón triunfa y el segundo es fracasado. Estoy dolido por esto, pero me duele escuchar la palabra fracaso hoy en Millonarios", señaló.

Gamero habló del semestre de Millonarios, donde terminó líder del todos contra todos y alcanzó a sumar 48 puntos, pero sin la clasificación a la final.

"Esta eliminación es dura por lo que veníamos haciendo. 48 puntos que no es que no sirvan, de pronto para la reclasificación, pero es duro, ver un estadio como lo tuvimos hoy y quedar eliminados de esa forma. Me parece que hoy tuvimos todas las posibilidades para irnos arriba y no lo hicimos", dijo.

¿Y los refuerzos?

A Gamero le preguntaron en rueda de prensa por los refuerzos en Millonarios, incluso, señalaron a las directivas, pero el DT destacó que la plantilla cuenta con grandes jugadores de la cantera.

"Quiero que el hincha entienda que todos estamos dolidos, pero tenemos un equipo casi que el 50% de fútbol base que está representando bien a la institución. Son jugadores que salen a ganar. No creo que me digan que a Millonarios hubo un equipo que lo superó, en estos cuadrangulares jugamos con todos mano a mano, equipo grande, hoy le jugamos a Nacional con un equipo que hizo todo por ganar, simplemente que ellos se defendieron bien", manifestó.

"Hablaremos con los directivos para ver cómo podemos reforzar, tenemos que reforzarnos, pero si la hinchada me dice hoy que fracasé y tengo que dar un paso al costado, lo doy, porque no vine a fracasar a Millonarios. Si la afición no quiere que esté aquí, doy un paso al costado, pero le digo a la afición y a los directivos, que me siento feliz con esta camada de jugadores", apuntó.