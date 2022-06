Los mejores momentos de Iker Casillas en Cartagena: Con palenqueras y Gabo

Una visita especial en Cartagena. El histórico Iker Casillas no ha parado de mostrar su alegría y enamoramiento de haber podido conocer la ciudad colombiana, de la que ya le habían hablado antes y que solo hasta ahora pudo disfrutar.

El campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con España publicó varias fotos este sábado en las que se muestra "enamorado" de Cartagena de Indias, donde está de visita.

"Mira que me habían hablado muy bien de Cartagena de Indias pero hasta que no he venido a comprobarlo... es una ciudad increíble! Enamorado de ella!", escribió el exjugador del Real Madrid.

El español publicó imágenes en el Centro Histórico de la ciudad, como la típica foto que muchos se toman con tres mujeres palenqueras, vestidas de un traje típico con los colores de la bandera de Colombia.

"Silencio, en Cartagena se rueda! Menuda ciudad más bonita!", escribió en otra publicación.

Como si fuera poco, Casillas aprovechó para tomarse una foto con un mural pintando en honor a Gabriel García Márquez: "Vuelve a leérmelo Gabriel". Así como una junto a un puesto de cocos "cartageneanto".