Alberto Gamero: "Me extraña que Juan Cruz Real diga que lo perjudicaron"

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, habló del árbitro Alexander Ospina y de las declaraciones de Juan Cruz Real, estratega del Junior, quien luego del empate 0-0 en Bogotá aseguró que el juez los había perjudicado. El samario se mostró sorprendido por dichas declaraciones.

Gamero comentó de Ospina: "tengo aproximadamente 10 años que no me expulsan los árbitros, no me gusta hablar de los árbitros, son seres humanos y de pronto se equivocan, no sabe uno si se equivocan de buena fe o de mala fe, no tengo ese termómetro ahí, pero siempre los miro como seres humanos que se equivocan".

Y añadió, refiriéndose a las declaraciones de Cruz Real: "pero creo que hoy los que vinieron al estadio o los que vieron el partido, se dieron cuenta que hoy no hubo ningún perjuicio para Junior; al contrario, un favorecimiento para Junior. Me extraña que Juan Cruz Real hable de esa forma, me extraña".

"En esto nosotros tenemos que saber, en la rueda de prensa pasada en Barranquilla, le dije que Junior había jugado bien y nosotros no habíamos jugado bien, pero hoy nosotros jugamos muy bien y Junior no quería que nosotros no jugáramos bien y esto hace parte del fútbol", agregó al respecto.

Sobre la actuación de Ospina, concluyó: "sin caerle al árbitro, yo simplemente digo, queríamos ponerle más ritmo. En la rueda de prensa antes del partido lo manifesté, yo quiero que Junior juegue bien hoy, porque mi equipo va a jugar bien hoy, para que sea un partido bonito, ida y vuelta. Esos muñecos que vienen al estadio, vienen a ver fútbol, la mayoría a ver ganar a Millonarios, pero vienen a ver fútbol".

Finalmente, se mostró esperanzado con los dos partidos que le restan a su equipo en cuadrangulares: "esto es fútbol, se llevan un punto, nosotros, como lo dije ahorita estamos tranquilos, no estamos felices, pero estamos tranquilos porque dependemos de nosotros y hasta el último minuto que nosotros dependamos de nosotros vamos a luchar".