Claudia Bahamon volvió a ser víctima de la inseguridad

La presentadora de “MasterChef Celebrity”, Claudia Bahamon, denunció en sus redes haber sido nuevamente víctima de un atraco violento, esta vez, mientras caminaba por la ciudad amurallada de Cartagena. En lo que, según su relato, se trataría de una nueva modalidad de robo en la capital de Bolívar.

Durante la primera semana de mayo, hacía las 11.20 p.m., esperaba que pasará su conductor, junto con algunos amigos del trabajo, frente a la casa en la que se hospedaban.

La calle y la acera eran angostas, como es tradicional en aquella zona de la ciudad; por lo que, al ver que un taxi se acercaba, se dio la espalda y subió al andén.

“En cuestión de segundos —contó— el taxi disminuyó la velocidad, abrieron la ventana de atrás y de ella salió un hombre casi hasta la cintura. Me manoteo para robarme, (de espaldas) me asusté, grité, por reacción natural no dejé que me quitaran lo que jalaban y me caí al piso”.

Luego de ello el taxi se vio a la fuga y Claudia quedó en shock. “Lloré de la angustia al sentirme una vez más vulnerada frente a un acto violento en la calle”.

La presentadora ya había atravesado una situación similar, en septiembre del 2021, mientras caminaba por la esquina de la calle 85 con carrera 11 en Bogotá. Por lo que al final de la publicación confesó: “Desde entonces camino por las calles con miedo y no es para menos”.