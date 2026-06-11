Ryan Castro y J Balvin encendieron la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

El Estadio Azteca de Ciudad de México fue testigo de un momento histórico el 11 de junio de 2026, cuando Ryan Castro y J Balvin se unieron para interpretar “Una A La Vez”.

Tema destacado de su álbum colaborativo OMERTA, en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ante una audiencia global, los artistas colombianos llevaron la fuerza de la música latina a uno de los eventos deportivos más esperados del planeta.

La participación de Ryan Castro en este escenario representa otro gran hito en un año cargado de logros internacionales. A principios de 2026, el artista urbano sorprendió al público de Coachella.

Apareciendo como invitado especial en el show de Karol G durante el segundo fin de semana del festival. Ahora, su presencia en el Mundial reafirma su capacidad de conectar la música con la cultura y el deporte en escenarios de talla mundial.

La presentación coincidió con la aparición de Ryan en la portada de la serie especial Billboard Global World Cup Series, junto al futbolista colombiano Luis Díaz.

Esta edición reunió a once portadas con figuras del fútbol y la música de distintos países, resaltando el vinculo entre ambas disciplinas.

En el caso de Colombia, esa unión se ha fortalecido gracias a proyectos como “El Ritmo Que Nos Une”, himno que acompañó a la selección en la Copa América 2024 y que contó con la participación de Díaz y Juan Fernando Quintero.

Ryan Castro no es ajeno a los estadios. En febrero de este año hizo historia con un concierto completamente agotado en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, reuniendo a más de 47 mil asistentes y agotando entradas en menos de dos horas.

Su próximo gran reto será el Estadio El Campín de Bogotá, donde se presentará el 31 de octubre, además de nuevas fechas confirmadas en Cali y Bucaramanga como parte del cierre de su gira SENDÉ en Colombia.

El impulso internacional del artista continuará en septiembre con el lanzamiento de SENDÉ The Last Dance, la segunda etapa de su gira por Estados Unidos. Con 16 fechas en arenas, esta gira promete consolidar aún más su presencia global y reafirmar su lugar como uno de los artistas colombianos más influyentes de la música urbana.