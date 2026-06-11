Maná llega a Bogotá con su “Vivir Sin Aire Tour” y celebrará 40 años de trayectoria

Luego de suparticipación como acto principal en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 202 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La legendaria banda mexicana Maná anunció su primer concierto en el Vive Claro de Bogotá el próximo 28 de noviembre, como parte de su nueva gira de estadios en Latinoamérica.

El tour, titulado Vivir Sin Aire Tour, conmemora los 40 años de trayectoria de la agrupación y recorrerá cinco escenarios emblemáticos de la región: Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.

Con más de 50 millones de discos vendidos, 11 álbumes de estudio y un impacto que ha trascendido generaciones, Maná se ha consolidado como la banda de rock latino más influyente de todos los tiempos.

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El anuncio de la gira llega en un año especialmente significativo para la banda. En 2025, Maná se convirtió en la primera agrupación latina nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll, además de ostentar récords como el mayor número de presentaciones en arenas de Los Ángeles y múltiples entradas en las listas de Billboard.

Más allá de la música, la banda también ha dejado huella con la Fundación Selva Negra, creada hace 30 años para impulsar la conservación ambiental y el desarrollo social, consolidándose como una de las iniciativas benéficas más influyentes de la música latina.

La gira Vivir Sin Aire Tour promete ser una experiencia inolvidable para los fans, celebrando cuatro décadas de historia y reafirmando la vigencia de Maná como uno de los mayores referentes del rock latino.