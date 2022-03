Conozca más detalles sobre el asalto del que fue víctima Flavia Dos santos

Esta mañana, en entrevistas con Gustavo Gómez, Flavia Dos Santos habló sobre la pesadilla que ha vivido las últimas 24 horas a raíz del robo de su celular que, a pesar de estar bloqueado, fue utilizado para hacer compras millonarias a su nombre.

Antes de viajar a Barranquilla para dar una conferencia, un hombre en moto le rapó el teléfono y la tiró al suelo, pero luego de un breve instante de pánico, la famosa sexóloga logró levantarse, dispuesta a continuar con su día.

Podría interesarle: Así delinque la mafia de celulares robados en Bogotá

Sin embargo, ya en la arenosa se enteró que el ladrón uso el celular para hacer compras en Rappi superiores a 20 millones de pesos, que incluían whisky, teléfonos y televisores de última generación.

Por lo que, tras hablar con las autoridades llegaron a una misma conclusión “no fue un robo sencillo, fue un delito de informática mucho más grave” que en tan solo dos minutos logró quebrar el código de seguridad de su teléfono.

Que también fue usado para escribir a varios de sus contactos y pedirles entre 1 y 2 millones de pesos. E incluso reclamar a la aplicación por no haber entregado algunos de los pedidos realizados con su cuenta. Con lo cual la psico-sexóloga admitió: “yo ya no sé en cuanto voy de perdidas por cuenta del robo del celular ayer”.

Podría interesarle: Intentaron robar tres veces en un mismo día a Flavia Dos Santos en Bogotá

La policía de delitos informáticos cree que llevaba días en la mira del criminal, pues no fue un robo en el que intentaran deshacerse del aparato a cambio de efectivo, sino una suplantación de identidad.

Sobre lo cual concluyó: “Es triste. Hay gente que dice no puedes sacar el celular en la calle. No estoy de acuerdo, es lo mismo que decir que la mujer que usa minifalda es culpable de ser violada. No es verdad. Uno paga sus impuestos para tener la libertad de andar a la luz del día con tranquilidad y no asustado porque cualquier cosa te puede pasar (...) no se puede vivir con pánico y asustados por las calles”.