Dimayor define la fecha para el partido América - Alianza Petrolera

La Dimayor dio a conocer la nueva fecha para el juego entre América de Cali y Alianza Petrolera, correspondiente a la jornada 18 de la Liga Colombiana que se iba a desarrollar en primera medida el domingo 1 de mayo.

No obstante, la Secretaría del Deporte y Recreación de Cali anunció el pasado martes que el partido no se podía disputar este día, debido a que no disponían del personal de seguridad para cubrir el partido, teniendo en cuenta las movilizaciones que se presentan el 1 de mayo con motivo del Día del Trabajo.

Ante esto, la Dimayor dio a conocer la nueva fecha para el desarrollo de este juego: lunes 2 de mayo a las 7:30 p.m., al término del Águilas Doradas vs. Pasto.

Es de mencionar que este partido cobra importancia debido a que son dos equipos que ocupan puestos de aspirantes a entrar al grupo de los ocho clasificados: América es 14ª con 20 puntos y Alianza 10º con 23.