Regresa transporte internacional de pasajeros por carretera entre Colombia y Perú.

Después de dos años de pausa a raíz de la pandemia, los ministerios de Transporte de Colombia y Perú reactivaron el transporte internacional de pasajeros vía terrestre en la ruta Bogotá – Lima - Bogotá.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, expresó: “Después de tiempos difíciles por cuenta de la pandemia de la COVID-19, especialmente para el sector Transporte, hoy tenemos buenas noticias no solo para los transportadores sino para los usuarios. Viajar por vía terrestre hasta Perú hoy es una realidad, después de 2 años. Es con hechos y en equipo que el Gobierno del presidente Iván Duque reitera su compromiso de una movilidad segura”.

Tenga en cuenta que si desea viajar desde Colombia a Perú deberá diligenciar virtualmente el formulario de la “Declaración jurada electrónica de salud del viajero y la Autorización de Geolocalización” en la página web de la Superintendencia Nacional de Migraciones https://djsaludviajero.minsa.gob.pe/dj-salud

Adicionalmente, deberá acreditar su esquema de vacunación contra el COVID-19; de no contar con el podrá presentar una prueba PCR con fecha de resultado no mayor a 48 horas. Los menores de 12 años podrán abordar, siempre y cuando no presenten síntomas.

Los viajeros procedentes de Perú que deseen viajar a Colombia deberán reportar 24 horas antes del vuelo el estado de salud, a través del formulario de Migración Colombia, cumpliendo con los requisitos en materia de bioseguridad que determine el Ministerio de Salud y Protección Social.

El Gobierno Nacional ratifica su compromiso de reactivación en el sector transporte de una manera segura, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y busca continuar trabajando en mecanismos que permitan fortalecer el transporte internacional por carretera.