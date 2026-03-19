Constituyente se contemplará si reformas sociales vuelven a hundirse en Congreso: Pacto Histórico

La senadora María José Pizarro, jefe de debate de la campaña de Iván Cepeda, aseguró que la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente sólo se contemplaría si las reformas sociales del Gobierno vuelven a fracasar en el Congreso, como ocurrió en el periodo anterior.

“Por ahora nosotros acompañamos, por supuesto, la necesidad de que se materialicen las reformas sociales, pero también, como lo dije, lo intentamos inclusive al inicio de este gobierno”, afirmó Pizarro.

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La congresista advirtió que, en caso de que las iniciativas no avancen en el Legislativo, la Constituyente seguiría sobre la mesa como una alternativa para impulsar los cambios sociales propuestos.

Por su parte, el representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, defendió la agenda de reformas y cuestionó los bloqueos en el Congreso.

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“Nosotros vamos a llevar las reformas (…) y si lo que prima es lo que los colombianos ya saben, que fue bloquear las reformas sin dejarlas discutir, pues vamos a estar con el pueblo que va a recurrir a otros mecanismos constitucionales (…) como la Asamblea Nacional Constituyente”, señaló.

Becerra agregó que buscarán promover un acuerdo nacional con distintos sectores y reiteró que el objetivo principal es garantizar que las reformas necesarias para el país puedan salir adelante.