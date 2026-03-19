Daniel Briceño fue nombrado como jefe nacional de volanteo de la candidata Paloma Valencia

La candidata presidencial y senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, nombró oficialmente al representante electo Daniel Briceño como su jefe nacional de volanteo, quien recorrerá el país haciendo campaña para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

“Queremos invitar a 10 millones de colombianos a que se conviertan en nuestros volanteros, que no quede una esquina de Colombia sin que le entreguemos un volante a los colombianos”, dijo Valencia.

Tras su nombramiento oficial, Briceño aseguró que esta tarea es fundamental, porque “la política se construye en el día a día, dando la mano, saludando a la gente y generando cercanía”.

El anuncio tuvo lugar en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, desde la sede del partido Centro Democrático. Desde allí, Valencia también respondió al candidato Abelardo de la Espriella, quien la señaló de aliarse con la política tradicional.

“Lo que necesitamos es que todos los colombianos estén en este proyecto político. Aquí lo que queremos es construir entre diferentes para sacar a Colombia adelante. Yo no he comprometido un solo ministerio, un solo cargo. La gente me conoce por mi transparencia y mi manos limpias. Aquí recibimos a todos los colombianos, con partido o sin partido, que quieran venir a sumar”, dijo.