Clara López y María Fernanda Carrascal llegaron a Cuba para entregar ayuda humanitaria

La senadora y candidata presidencial Clara López, y la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal viajaron a Cuba en compañía de otros líderes políticos, intelectuales y culturales de todo el mundo.

La comitiva, que se unió al ‘Convoy Nuestra América’, llegó a la isla con una tonelada de ayudas humanitarias, medicamentos e implementos escolares, que se suman a otras ayudas que ya se han recopilado y que se les entregarán, el próximo 21 de marzo, a equipos médicos para que las distribuyan entre los ciudadanos más necesitados por cuenta del bloqueo económico en Cuba.

Esta iniciativa es organizada por la Internacional Progresista, de la cual hace parte Clara López como miembro del Consejo Directivo.

“Este movimiento busca llevar ayuda humanitaria a la isla, que hoy se encuentra más afectada que nunca por el ilegal bloqueo que ejerce EE.UU. contra ella y que se intensificó en los últimos meses por medidas del presidente Donald Trump”, dijo la campaña de López.

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¿Quiénes integran la delegación?

En esta iniciativa participan personalidades de talla mundial, entre ellos Jeremy Corbyn (Reino Unido), Pablo Iglesias (España), Bettiana Díaz (Uruguay), Thiago Ávila (Brazil), Chris Smalls (Estados Unidos), entre otros.

En el caso de Colombia participan más de 40 de personas.