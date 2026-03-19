Gobierno brindará garantías al trabajo de ONU, OEA y Defensoría, afectado por las disidencias

Una reunión de urgencia citó el Gobierno Nacional en el Ministerio del Interior, ante las amenazas y limitaciones que está afectando el desarrollo de las labores de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, y de la Defensoría del Pueblo en las diferentes regiones del país.

Al término de la reunión que desarrollaron este jueves, el viceministro para el Diálogo Social, Gabriel Rondón. explicó que el Gobierno seguirá ofreciendo garantías para el trabajo de las Instituciones en las regiones, que tienen afectaciones por los grupos armados.

A su vez reiteró en que cuentan con todas las capacidades, lideradas por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, para enfrentar y neutralizar cualquier acción armada que quieran cometer en el país.

Al mismo tiempo que confirmó que no van a detener las acciones militares.

Anunció un consejo de Seguridad para tomar medidas frente a las amenazas de estos grupos armados, que impiden el trabajo de las Instituciones por los derechos humanos.

Viceministro hace un llamado a los grupos armados

El viceministro Rondón, reiteró que el Gobierno tiene los canales abiertos para el diálogo.

Les hizo una invitación a los grupos armados, para que usen la energía y el tiempo que se gastan escribiendo un panfleto para amenazar, lo usen para escribir un documento que los lleve a un acuerdo con el Gobierno Nacional.