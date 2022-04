¿Estará Alexandre Guimaraes dirigiendo a América contra Nacional?

Alexandre Guimaraes fue oficializado el miércoles como el nuevo entrenador del América de Cali, quien llega en reemplazo de Juan Carlos Osorio. No obstante, el entrenador brasileño no ha podido estar con sus dirigidos debido a que no se retrasó su salida de Costa Rica.

El aeropuerto Juan Santamaría de Costa Rica de la capital San José, tuvo que cerrar el pasado jueves luego de que un avión de carga se saliera de la pista en el aterrizaje, provocando que se rompiera en dos, por fortuna sin ningún herido. Sin embargo, sí se vieron perjudicados miles de pasajeros que no pudieron reubicar su vuelo, entre esos Guimaraes.

En principio, se esperaba que el entrenador brasileño dirigiera su primer entrenamiento este viernes en la sede del América de Cali, antes de viajar a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional el domingo por la fecha 15 de la Liga Colombiana.

Ante este percance, el representante del entrenador, Ander Fernández, dijo en diálogo con El VBar: "Con el problema de ayer, teníamos que coincidir él y yo en Bogotá para venir a Cali y surge este problema. Avianca debió anular los vuelos y se generó un caos. Luego está el asunto de los papeles para dirigir el domingo. Yo creo que sí estará presente en Medellín, lo que no sé es si va a poder estar en el banquillo o no. De viajar va a viajar a Medellín seguramente".

Por lo tanto, sigue siendo duda que Guimaraes dirija su primer partido del segundo ciclo con América de Cali ante su ex equipo, Atlético Nacional. No obstante, miembros del cuerpo técnico estarían al mando del cuadro Escarlata en caso de que el entrenador no lo pueda hacer.