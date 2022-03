Falcao se pierde el partido especial ante Atlético de Madrid por lesión

La segunda parte de la temporada no está siendo la mejor para Radamel Falcao García. El fantasma de las lesiones apareció nuevamente y ahora no podrá estar en un partido especial ante su ex equipo, Atlético de Madrid, por la Fecha 29 de la Liga Colombiana, además de ser el tercero consecutivo que se pierda.

Este viernes en rueda de prensa, el entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, descartó al delantero colombiano para el derbi de Madrid: " Falcao no llega para el sábado. No está recuperado y confiamos que después del parón pueda volver", comentó.

El samario de 36 años no alcanzó a recuperarse de una lesión muscular que lo aqueja desde hace tres semanas, lo que tampoco le permitió hacer parte de la convocatoria de la Selección Colombia presentada por el entrenador Reinaldo Rueda de cara a los dos últimos juegos de Eliminatorias.

El último juego donde el colombiano tuvo participación fue el 26 de febrero en la derrota por 1-0 contra el Real Madrid, donde apenas jugó 18 minutos.

Las lesiones han provocado que el colombiano se haya perdido 11 partidos con el Rayo Vallecano en toda la temporada. Por su parte, disputó un total de 20 juegos entre titular e ingresando desde el banco, en los que ha podido anotar cinco goles.

Rayo Vallecano espera contar con Falcao para la recta final de la temporada, donde seguramente van a necesitar de él para seguir consiguiendo el objetivo de permanecer en LaLiga. Actualmente se ubican en el puesto 13 con 32 puntos, a 15 de poder llegar a una plaza que da cupo a competición europea.