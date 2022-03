Definido el camino a la final de la Champions League: Así quedó el sorteo

Este viernes se sortearon en Nyon, Suiza, los cuartos de final de la Champions League y de paso se definió el camino a la final en Francia que tendrá lugar el 28 de mayo en Saint-Denis.

Los partidos de ida de los cuartos de final se disputarán el 5 y 6 de abril, mientras que los encuentros de vuelta se llevarán a cabo el 12 y 13 del mismo mes.

Así las cosas, los enfrentamientos son: Chelsea vs. Real Madrid; Manchester City vs. Atlético de Madrid; Villarreal vs Bayern Munich y Benfica ante el Liverpool del único colombiano en disputa, Luis Díaz.

Por su parte, el ganador de la llave uno (Chelsea vs. Real Madrid), se enfrentará ante el vencedor de la serie entre Manchester CIty vs. Atlético de Madrid en las semifinales. Por su parte, el ganador entre Villarreal y Bayern Munich se medirán contra el que resulte victorioso de la serie Benfica vs. Liverpool.