En Latinoamérica sería baja la posibilidad de un repunte de muertes COVID

En dialogo con Caracol Radio, el doctor y profesor de microbiología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Pablo Tsukayama afirmó que, aunque sigue siendo poco claro cuando se daría la transición de pandemia a endemia. En América Latina se ha evidenciado una importante reducción, especialmente en los indicadores de muertes por el Coronavirus, debido a las altas coberturas de vacunación.

“Yo pensaría que lo que está ocurriendo en países de Asia con la variante Ómicron, evidencia que este virus no es leve y aunque es difícil predecir si esto va a volver a ocurrir en Latinoamérica, yo pensaría que no, porque la vacunación en esta región es muy alta; además que esta ha sido una de las que ha tenido mayor circulación del virus, pues gran parte de la población se ha infectado y reinfectado teniendo una protección muy fuerte. Yo creo que un pico severo de muertes no debería ocurrir”, enfatizó Tsukayama.

Así mismo advirtió el doctor Pablo que, siempre y cuando haya alta circulación en alguna parte del mundo, habrá la posibilidad de nuevas variantes, por lo que incluso dijo, quizás sea necesario aplicar la cuarta dosis y de manera periódica a personas con el sistema inmunitario comprometido o que sufren ciertas comorbilidades.