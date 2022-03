América busca meterse a los ocho en el clásico ante Deportivo Cali

Clásico vallecaucano en el estadio del Deportivo Cali. El cuadro 'azucarero' recibe al América motivado porque volvió al triunfo en la fecha pasada, al igual que el 'escarlata' que le quitó el invicto a Once Caldas.

En la fecha 10 de la Liga Colombiana, América se quiere meter al grupo de los ocho, mientras que Deportivo Cali busca dejar el fondo de la tabla, motivado por haber ganado en la pasada jornada.

El cuadro 'azucarero' tendrá la baja sensible de su capitán Teófilo Gutiérrez, quien recibió dos fechas de sanción por la Dimayor por una provocación a los hinchas en la final de la Superliga ante Deportes Tolima que perdieron los caleños. Los 'escarlatas' por su parte no contarán con Luis Sánchez por lesión.

El equipo de Juan Carlos Osorio ha anotado 10 goles en esta Liga mientras que los de Rafael Dudamel apenas 5. La precisión de remates está a favor del América con un 43,2% frente a 35,4% del Cali.

El clásico caleño tendrá un tinte especial por la situación que atraviesan los técnicos de ambas escuadras. Por un lado Rafael Dudamel no ha tenido su mejor inicio de Liga y las críticas no han sido ajenas, más por la derrota en la Superliga. Juan Carlos Osorio, en cambio, no tiene la mejor relación actual con los hinchas y la dirigencia, al punto que el mismo Tulio Gómez aseguró que el estratega tiene las puertas abiertas para irse.

El partido dará inicio este sábado a las 6:10 de la tarde y ustedes podrán vivirlo por el Fenómeno del Fútbol en el Facebook de Caracol Deportes y el streaming de Caracol Radio.