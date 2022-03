Alerta por brote y ronchas en la piel de indígenas nukak en Guaviare

En dialogo con Caracol Radio, Over explicó que este brote y ronchas en la piel se originó en la comunidad Nukak del departamento del Guaviare, luego de que, algunos miembros que habitan en un sitio conocido como Filo de Hambre, recogieran un colchón húmedo y se acostaran en este. Luego estas personas se habrían desplazado hacia Agua Bonita, otro asentamiento de este pueblo indígena, propagando al tiempo la enfermedad.

“Nosotros buscamos a los médicos para que nos atendieran porque desde más o menos 3 años y medio no nos hacen brigadas. Nos revisaron porque, además de la rasquiña, estamos teniendo paludismo y gripa. Pero no tenemos medicina y por eso necesito que nos colaboren. En estos días nos visitó una brigada y nos dijeron que no nos rascáramos tanto”, afirmó Over.

Caracol Radio buscó a la Secretaría de Salud del Guaviare, entidad que confirmó la presencia del brote en esta comunidad, aunque reconocen que el total de esta población no tiene garantizado el acceso a salud, debido a que, hasta ahora están en un proceso de afiliarlos de forma de oficio y dicen es necesaria la intervención integral del Gobierno Nacional para solucionar esta situación, pues resulta complicado el manejo, teniendo en cuenta que los Nukak son nómadas.

“A ellos no se les puede entregar medicamento como a cualquier persona, por eso la entrega se les debe garantizar todos los días, de aquí de San José del Guaviare sale diariamente una persona a aplicarles las cremas si es lo que necesitan o darles las pastillas, porque históricamente es conocido que a ellos no se les puede entregar los tratamientos, pues si les damos una bolsa con 20 pastas se las toman todas, el mismo día. Es una población especial”, señaló Martha Romero, secretaria de salud del Guaviare.

Lo cierto es que esta situación no es de ahora y al parecer los procesos se han quedado en implementación. De hecho, Caracol Radio conoció que a finales del año pasado la Superintendencia de Salud pidió precisamente a la Secretaría de Salud un informe con el detalle de la garantía de servicios de salud a esta población, requerimiento para el que no se han destinado siquiera los recursos.