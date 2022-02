Hay reportes de tres ataques contra candidatos a curules de paz

La Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional tiene reportes de tres hechos violentos contra candidatos a las 16 circunscripciones de paz a la Cámara de Representantes, que surgieron del acuerdo de paz con las extintas FARC.

El hecho más reciente ocurrió en el municipio de Fortul, Arauca, cuando hombres armados que se identificaron como integrantes del ELN secuestraron a Guillermo Murcia, candidato por la Asociación de Sobrevivientes de Minas Antipersonal Luchando por la Dignidad y la Paz.

“Nos trasladan en una camioneta. Nos tienen de tres a cuatro horas retenidos y nos preguntan quiénes éramos nosotros y qué hacíamos. Se llevaron las cédulas, los teléfonos celulares y las armas de fuego de la escolta de mi esquema de protección”, indicó Murcia en Caracol Radio.

Aseguró que los candidatos en esa región del país, que mantiene una guerra entre el ELN y disidencias FARC por las rutas del narcotráfico, no van al terreno para realizar sus campañas políticas por temor a posibles hechos violentos.

“Hacer campaña en Arauca es muy complejo. Nuestros votos están en Saravena, Arauquita, Fortul y Tame, pero en esos municipios la violencia se recrudeció. Algunos han decidido hacer las campañas virtuales, pero la señal no llega a zonas rurales”, advirtió Murcia.

Otra de las candidatas que sufrieron ataques, según el reporte de la Policía, es Mayra Gaona quien se desplazaba hacia el municipio de Tibú, Norte de Santander, cuando fue abordada por hombres armados y le hurtaron dos vehículos de su caravana y le quemaron su publicidad política.

También hay registro en Puerto Asís, Putumayo. Se trata de Mónica Andrea Cuellar, quien sería víctima de un constreñimiento por parte de un movimiento denominado MOVICCAP, que estaría obligando a la gente a quitar su publicidad, como pendones y pasacalles.

Actualmente, la Unidad Nacional de Protección no le ha asignado un vehículo y no está siendo acompañada por escoltas roda vez que no tiene como transportarlos.

En diálogo con Caracol Radio, Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), expresó que se han identificado tres riesgos estructurales en la elección de las curules de paz.

“El primero, es la presencia de estructuras armadas en estos territorios. Recordemos que son 167 municipios y de ellos, en 138 hay por lo menos la presencia de un actor armado”, señaló. Según Pares, las disidencias de las FARC hacen presencia en 90 municipios, seguido por El Clan del Golfo en 73 y el ELN en 70 municipios (CTREP).