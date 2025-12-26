Donald Trump confirma ataques de EE. UU. contra ISIS en Nigeria

Estados Unidos confirmó una serie de bombardeos contra posiciones del grupo terrorista ISIS en el noroeste de Nigeria, en lo que representa la primera acción militar directa en ese país desde el inicio del nuevo gobierno de Donald Trump.

El propio mandatario anunció la operación a través de su red Truth Social, donde aseguró que los ataques fueron ordenados bajo su dirección como comandante en jefe y ejecutados por el Departamento de Guerra.

“Esta noche, bajo mi dirección, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria”, escribió Trump. En su mensaje, el presidente sostuvo que había advertido previamente al grupo yihadista que debía cesar los asesinatos de cristianos, y aseguró que la ofensiva responde al incumplimiento de esa advertencia. “Si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo”, afirmó.

Operación militar y respaldo oficial

De acuerdo con Trump, los bombardeos consistieron en “numerosos ataques perfectos”. El Comando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM) confirmó posteriormente que se trató de una operación realizada a solicitud de las autoridades nigerianas, en la que “murieron múltiples terroristas de ISIS”.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, respaldó públicamente la ofensiva y destacó la cooperación con el Gobierno de Nigeria. En un mensaje publicado en X, señaló que el presidente había sido claro en su posición: “El asesinato de cristianos inocentes en Nigeria —y en otros lugares— debe terminar”. Hegseth añadió que el Departamento de Guerra estaba preparado para actuar y advirtió que podría haber más operaciones si el grupo extremista continúa con sus ataques.

Los bombardeos se produjeron en plena Navidad, un elemento que fue subrayado tanto por Trump como por Hegseth, quienes enmarcaron la operación como una respuesta directa a la violencia contra comunidades cristianas. El mandatario estadounidense cerró su mensaje con un tono marcadamente político y religioso, al afirmar que bajo su liderazgo Estados Unidos no permitirá que prospere el “terrorismo islámico radical”.

“Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas”, escribió el mandatario, quien también lanzó una advertencia directa a ISIS al afirmar que habrá “muchos más” terroristas muertos si continúan los ataques contra cristianos.

Violencia en Nigeria y denuncias de persecución religiosa

Nigeria, el país más poblado de África, enfrenta desde hace años una compleja crisis de seguridad marcada por la actividad de grupos yihadistas como Boko Haram y su escisión afiliada al Estado Islámico, conocida como ISIS África Occidental. Estas organizaciones han perpetrado ataques contra civiles, fuerzas de seguridad y comunidades religiosas, especialmente en regiones del norte y centro del país.

Un informe reciente de la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho (Intersociety) señala que, en los primeros 220 días de 2025, grupos terroristas islámicos habrían asesinado a unos 7.087 cristianos y secuestrado a otras 7.800 personas en Nigeria. Estas cifras, citadas por el entorno de Trump, han sido utilizadas por el gobierno estadounidense para justificar una respuesta militar más directa.

Durante los meses previos, Trump ya había elevado el tono contra Nigeria, al afirmar que los cristianos enfrentaban allí una “amenaza existencial” comparable a un “genocidio”, declaraciones que generaron incomodidad diplomática en Abuja. Sin embargo, tras los ataques de este jueves, Washington subrayó que la operación se llevó a cabo con el aval y la cooperación del Gobierno nigeriano.

Por ahora, las autoridades nigerianas no han detallado el impacto exacto de los bombardeos ni el número de bajas, mientras que organizaciones humanitarias observan con cautela el desarrollo de la operación.