Cayó alias “Casierra”, uno de los hombres más buscados del Chocó

Se trata de Cristian Moreno, alias “Casierra” o “Cancerbero”, el segundo líder de la banda “Los Mexicanos” que tenía bajo su mando a más de 30 hombres encargados de extorsionar a comerciantes, profesores y hasta políticos. Además es el presunto responsable de crear alianzas con el ELN para el control del narcotráfico en el pacífico.

Una de las víctimas asegura que “Los Mexicanos” le cobraban 50 mil pesos semanales y una matrícula de 3 millones de pesos, a cambio de brindarle seguridad ya que sabía donde vivían sus familiares y lo amenazaba con hacerles daño a causa del dinero.

“Por no hacerles nada yo tenía que pagar la suma que estaban pidiendo. Me decían que si yo no consignaba esa plata, iban a quemar el local, iban a atentar contra la integridad de mi familia y la mía”, contó la víctima.

En su “modus operandi”, el detenido llamaba a las víctimas por celular con el fin de intimidarlas y cuando se demoraban en pagar, arremetía contra las propiedades de las personas, disparandoles mientras estos no estaban.

“Nosotros estamos apretando a personas que sabemos que tienen como, si usted se niega a colaborar hermano le vamos a matar la familia (...) no se preocupe que usted tiene mucha familia”, afirmaba ‘Casierra’

“A través de extorsiones tenían afectados a varios sectores productivos en el departamento del Chocó. Además ordenaba realizar atentados contra las viviendas, negocios de comercio, y personas que se negaban a pagar estas extorsiones. Este criminal tenía una alianza con el grupo narcoterrorista ELN, en el departamento para el apoyo logístico para el control territorial”, explicó el Mayor General Fabián Cárdenas, director del Gaula de la Policía.

El capturado tendrá que responder por concierto para delinquir agravado con fines extorsivos, narcotráfico y porte de armas.