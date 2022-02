"Son decisiones que dividen a la sociedad": presidenta de la Corte

En el Teatro Colón de Bogotá, este jueves 17 de febrero, la Corte Constitucional conmemoró 30 años de su instalación y funcionamiento, en donde ha ejercido vigilancia y cumplimiento de la Carta Magna de 1991.

En su discurso, la recién nombrada presidenta de esa corporación, la magistrada Cristina Pardo, aseguró que la "Corte ha tenido que adoptar decisiones socialmente trascendentales motivadas por actuaciones propias del llamado litigio estratégico, ante el silencio del legislador. Decisiones que, literalmente, son capaces de decidir a la sociedad".

Justamente, la conmemoración de la Corte se da en medio del tenso debate sobre la despenalización total del aborto, cuya decisión se ha visto aplazada por impedimentos de dos magistrados (Pardo y Linares) y las recusaciones contra el conjuez Juan Carlos Henao.

"No es de extrañarse que aquella mitad que no comparte la posición mayoritaria de la Corte, no se lleve una misma impresión de la misma", manifestó la presidenta Pardo.

La magistrada señaló que la labor constitucional consiste en resolver conflictos, lo cual evidentemente hace que casi siempre haya ganadores y perdedores.

"Por supuesto, es forzoso concluir que aquellos a quienes un fallo les resulta adverso, tendrán una pobre opinión del fallador, aunque éste haya gastado sus esfuerzos en construir la mejor argumentación posible, en ser imparcial, autónomo, ponderado y ecuánime", señaló Pardo.

La magistrada aseguró que la última década ha sido permeada por discusiones novedosas del derecho constitucional, en donde los pronunciamientos de la Corte, por ejemplo, "han buscado la igualdad de las mujeres, aplicando el enfoque de género para hacer visibles las iniquidades de la cultura patriarcal que nos precede y que tristemente aún domina buena parte de las relaciones sociales. Es promover un camión social que no da espera".

Durante 30 años, el alto tribunal ha emitido cerca de 6.000 sentencias de constitucionalidad y 19.000 de revisión de tutela. Se destacó, por ejemplo, el fallo que extendió la eutanasia a personas con enfermedades no terminales, la despenalización la dosis mínima y la exequibilidad del acuerdo de paz con las extintas FARC.