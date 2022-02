Santa Fe busca seguir invicto ante un Pereira que quiere salir del fondo

Independiente Santa Fe podría ponerse líder este domingo en la fecha 6 de la Liga Colombiana, cuando reciba en el estadio El Campín a Deportivo Pereira, que busca volver al triunfo.

El equipo de Martín Cardetti es uno de los dos que por ahora no conoce la derrota en lo que va de la Liga Colombiana, acumula dos triunfos y tres empates en las primeras jornadas y este domingo buscará no ceder puntos ante un necesitado Pereira.

El 'Matecaña', en cambio, no ha tenido un buen inicio de semestre. Pereira apenas ha podido ganar un partido en esta Liga y acumula cuatro puntos, por un triunfo, un empate y dos derrotas, sin olvidar que tiene un partido pendiente.

Deportivo Pereira viene de no poder jugar en la pasada fecha 5 tras la suspensión del partido ante Once Caldas, el otro equipo que todavía no conoce la derrota este campeonato.

Santa Fe es quinto en la tabla con 9 puntos, una victoria podría dejarlo líder, aunque depende también de que Deportes Tolima pierda su encuentro este mismo domingo frente a Jaguares, aunque llega con una racha de cuatro victorias consecutivas.

Pereira, por su parte, quiere salir del fondo de la tabla, se ubica 18 con 4 unidades.

El partido por la fecha 6 de la Liga Colombiana se vivirá desde las 4:00 de la tarde y usted podrá disfrutarlo por El Fenómeno del Fútbol en el Facebook de Caracol Deportes y el streaming de Caracol Radio.