Contaminación del aire deja unos 15.000 muertos cada año en Colombia

En medio de la alerta nacional por la afectación de la calidad del aire en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali. En dialogo con Caracol Radio, el doctor Luis Jorge Hernández, epidemiólogo y experto en salud pública aseguró que, en Colombia esta contaminación ya es un problema que causa enormes afectaciones en la salud, especialmente en las personas que tienen enfermedades respiratorias de base.

“La gente en la calle siente resequedad en la garganta, tos, irritación en los ojos, sequedad en la piel. Pero también personas con enfermedades respiratorias de base pueden sentir obstrucción, dificultad al respirar, tos nocturna o en quienes tienen hipertensión esta se sube. No es recomendable salir a trotar en Bogotá estos días”, afirmó Hernández.

De acuerdo con las estadísticas del Gobierno Nacional, en promedio, cada año mueren en Colombia 15.000 personas por enfermedades asociadas a la mala calidad del aire, de esos fallecidos, por lo menos 2. 403 se registraron en Bogotá, durante el 2019.

“La diferencia entre tomarse un agua contaminada o respirar aire contaminado es que, si alguien ve el agua turbia o le siente mal olor no la ingiere. Pero en el caso del aire no se puede hacer esa escogencia, lo debemos respirar. Por eso es urgente que se bajen las fuentes de emisión y la responsabilidad no es sólo de los ciudadanos, sino también del Gobierno Nacional”, concluyó el experto.