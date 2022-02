Peláez: "El que crea que esté por encima de otros que no venga más"

"Este es un equipo que no lo descifra ni Matusalén, ni Mandrake. Es demasiado extraño este equipo y lo que expresa en la cancha le da a uno para especular muchas cosas. Un grupo que no está totalmente unido, una actitud endeble, conceptos que no están claros en el aspecto táctico", le dijo Juan José Peláez a El Alargue.

Al antioqueño fue asistente del 'Bolillo' Gómez en el Mundial de Francia 1998 y dijo sobre los jugadores: "yo estoy muy defraudado con todo este tema les confieso. Este es un grupo de jugadores muy buenos que no sé por qué pierden la ruta y sobretodo lo más básico y elemental y es el amor propio, el amor por la afición, por los niños y el amor propio en la cancha se refleja es corriendo".

Más adelante Peláez continuó su crítica: "las opciones siempre han estado dadas, el destino con nosotros ha sido muy generoso, pero nosotros no hemos correspondido en una Eliminatoria que me parece muy asequible. Los que vengan a vestir esa camiseta deben hacerlo bajo unos parámetros que la federación debe establecerlos, el que no esté de acuerdo y esté 20 centímetros arriba del suelo porque se crea por encima de algunos otros es mejor que no venga".

Le puede interesar

Colombia es séptima con 17 puntos a 4 de Perú que está en zona de repechaje. "Todo esto es un tema mental en un 95%. Yo no entiendo como cambia tanto un equipo en 3 días. A mí no me gustó ver a Colombia tan replegada, tan respetuosa, tan 'amarrete' y no me gustó ver a Colombia tan fría. Era muy fácil para Argentina quitarle la pelota a Colombia. Para jugar uno necesita moverse. Con este entrenador y con otros entrenadores han pasado cosas parecidas y es donde uno dice 'hay algo más'", agregó Peláez.

Por último, el invitado dejó una reflexión: "esto ya lo hemos vivido, esta historia las conocemos, estas frustraciones. Siempre hablamos de lo mismo, de qué es lo que sigue. Esta es una oportunidad para crecer. Nosotros acá armamos jugadores de fútbol, pero no el jugador integral y eso tiene que ver con los clubes, los empresarios y la federación".