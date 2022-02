Ricard: "Algo sucede, Cuadrado no le deja cobrar los tiros libres a James"

"Es difícil levantarse, no digo que no se pueda. Si hay esperanzas matemáticas uno tiene que esperar hasta el final, pero viendo la selección como juega uno se va como enfriando. Lo que hay que hacer es goles", le digo Hamilton Ricard a El Alargue sobre la Selección Colombia y situación actual.

Uno de los más criticados ha sido el técnico Reinaldo Rueda. "Yo no creo que cambiar el entrenador hoy en día sea la solución ¿A quién van a traer? ¿A Gareca que tiene Perú? Ningún técnico coge la selección. Sería que los mismos jugadores hablen entre ellos, son los únicos que pueden cambiar esto, que se comprometan entre ellos", agregó el chocoano.

Ricard fue mundialista en Francia 1998 y por varios años integró la selección: "yo tengo experiencia en eso de jugar partidos cada tres días. Uno solo tiene tiempo para recupearse. Yo vi un Dávinson que no cambiaba de ritmo, totalmente desubicado. No solamente él, a Matheus Uribe, como con miedo con la pelota. Estos muchachos tienen las condiciones, tienen que darse golpes de pecho".

El exjugador del Middlesbrough le hizo un llamado a los jugadores: "Si te meten un gol tenés que tener rebeldía. Una vez en la cancha si el técnico dice una cosa y uno está viendo otra cosa, uno habla entre los compañeros: 'vamos para adelante, nosotros podemos'. Pero si los jugadores no se salen del libreto no ganan".

Colombia ha perdidos sus dos últimos partidos ante Perú y Argentina y lleva 7 sin marcar gol. "Los muchachos tienen una mochila muy pesada, porque todo mundo queremos que ellos ganen y luego vienen las críticas y tienen que saber aguantarse las críticas y levantarse como el ave fénix. Deben tener más rebeldía, pegarle una patada a un argentino, mandarlo por allá a ver si despertamos", subrayó Ricard.

Hamilton considera que ocurre algo internamente en el grupo: "Algo sucede en la selección. Yo veo que James viene a la selección, él hace goles de tiros libres y resulta que Cuadrado no le deja patear los tiros libres. Uno va viendo cositas, que ellos dicen que no de dientes pa' fuera, pero uno nota cosas que no son normales. Llegamos a meter a esos muchachitos jóvenes y si no clasifican le echan la culpa a los muchachitos. Tienen que terminar ellos y que nos saquen de este lío".