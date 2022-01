Nilton Córdoba: “Gustavo Moreno quería ser Defensor del Pueblo”

El representante a la Cámara por el Chocó y quien ahora aspira llegar al Senado con el partido Liberal, Nilton Córdoba Manyoma, rindió un interrogatorio en la Corte Suprema por su supuesta participación en el entramado de corrupción conocido como el ‘Cartel de la Toga’.

Según la investigación que adelanta la Corte, el congresista habría pagado 200 millones de pesos al exmagistrado auxiliar, Camilo Ruiz, para frenar su captura por supuesto lavado de dineros de la mafia cuando era alcalde de Medio Baudó.

Leer más: Habría seis muertos en combates entre disidencias y el ELN en Venezuela

En la audiencia de este miércoles, los magistrados indagaron por su relación con el condenado exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno. El congresista reconoció que sí, efectivamente se había reunido con él, pero para lo siguiente.

“Le había pedido a él (Gustavo Moreno) que me ayudara con unos ‘cupitos’ en la Fiscalía, me había pedido incluso cuatro hojas de vida. (…) Él quería ser Defensor del Pueblo y yo, ayudar a unos amigos que están radicados en Bogotá”, dijo el congresista, quien dijo que Moreno quería tener relación con el Congreso para llegar al cargo.

Leer más: Asesinan a líder social y su esposa en menos de 24 horas en Arauca

También aseguró que su relación con el exfiscal Gustavo Moreno desde el año 2015 solo fue laboral, cuando se quedó sin abogado en su proceso. “Lo busqué para que me defendiera en términos legales y, producto de esa defensa, me comprometí a pagarle una suma de dinero. Fue una relación profesional y de trabajo”.

Córdoba Manyoma negó ante la Corte Suprema que haya dado dineros al exmagistrado auxiliar Ruiz, del despacho del exmagistrado Gustavo Malo, para favorecerlo en el proceso en su contra en la Corte Suprema por lavado de activos.

“Si había algún negocio de por medio, por qué me abrieron investigación y luego me citan a indagatoria. Se supone, entonces, que el proceso no debería continuar”, dijo el representante a la Cámara, quien, según dijo, no conoció a esos magistrados.

Córdoba Manyoma consideró que se “han hecho imprecisiones en las declaraciones que ha dado Gustavo Moreno, frente a unos testigos que ha querido fabricar”.

Como testigo, declaró el condenado magistrado Francisco Ricaurte, quien aseguró que, supuestamente, no había manejado ningún caso relacionado con el congresista Córdoba. Por ahora, siguen recaudando el material probatorio en el juicio contra el aspirante al Senado por el partido Liberal.