Gobernación de Cundinamarca celebra viabilidad ambiental de la Troncal de Los Andes / Maria Castro Collante

Bogotá D.C

Luego de que Caracol Radio conociera en primicia que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dio viabilidad a la construcción de la Troncal de Los Andes, la nueva ruta que conectará el municipio de Chía con Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca celebró esta decisión.

“Esta viabilidad ambiental es trascendental para avanzar en la proyección de infraestructura vial en la Sabana Centro (…) garantizaría la construcción de una variante que conecte la vía concesionada departamental Devisab con la Autopista Norte , descongestionando la Avenida Pradilla en el municipio de Chía y mejorando la infraestructura de transporte de la Sabana Centro y Occidente”, destacó el gobernador, Jorge Emilio Rey.

Esta decisión se da después de más de 5 años suspendida la obra, que registra un 60% de avance, por la falta de licencias ambientales que no otorgaba el Ministerio de Ambiente.

“Ya estamos finalizando los estudios y diseños de esta doble calzada y esperamos vincular al sector industrial y logístico de este corredor en la financiación de parte de estas obras”, precisó Rey.

La Resolución numero 003736 de la autoridad ambiental aprobó la obra ajustando algunos trazados, pero garantizando una mejor movilidad entre Chía y Bogotá por la Autopista Norte.