México y EE.UU. afinan coordinación militar para seguridad de la Copa Mundial de la FIFA 2026

De acuerdo con información divulgada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), representantes de esa dependencia, de la Secretaría de Marina (Semar) y del Comando Norte de Estados Unidos participaron en una reunión técnica realizada entre el 15 y el 19 de diciembre en instalaciones militares en México.

El encuentro tuvo como objetivo central fortalecer los mecanismos de cooperación en materia de seguridad para los eventos asociados al Mundial de 2026, que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Seguridad y planificación rumbo a 2026

La Sedena explicó que la reunión se desarrolló en el marco de la Junta de Coordinación entre ambos países, un espacio técnico y permanente que forma parte de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR, por sus siglas en inglés), vigente desde 2016. Este mecanismo busca facilitar el intercambio de información, la planeación conjunta y la coordinación operativa entre las fuerzas armadas de México y Estados Unidos.

Durante las sesiones, los equipos evaluaron las actividades previstas para 2026, con un énfasis particular en los escenarios que podrían presentarse durante la Copa Mundial. Según la información oficial, el foco estuvo en afianzar procedimientos de cooperación y en el fortalecimiento de sistemas integrados de comunicación, considerados clave para una respuesta rápida y coordinada ante situaciones de riesgo.

Aunque no se detallaron amenazas específicas, el contexto de un evento que movilizará a millones de personas, entre aficionados, delegaciones deportivas, personal logístico y autoridades, obliga a los países anfitriones a anticipar una amplia gama de desafíos en materia de seguridad, desde la gestión de grandes concentraciones humanas hasta la atención de emergencias y la prevención de incidentes transnacionales.

Cooperación militar en un evento trinacional

El Mundial de 2026 será el primero en la historia organizado por tres países y contará con un número récord de selecciones y partidos. En ese marco, la coordinación entre fuerzas armadas y autoridades civiles adquiere un peso estratégico, especialmente en regiones fronterizas y en ciudades sede que recibirán flujos constantes de personas antes, durante y después del torneo.

La Sedena señaló que este tipo de encuentros busca mejorar los procedimientos de cooperación bajo principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto pleno a la soberanía de cada país.

Desde la perspectiva operativa, la articulación con el Comando Norte de Estados Unidos permite a México integrar sus planes de seguridad a un esquema regional más amplio, en el que la comunicación y la interoperabilidad resultan esenciales para responder a eventos que, por su naturaleza, trascienden fronteras nacionales.

Un componente clave del legado del Mundial

Más allá del espectáculo deportivo, la Copa Mundial de 2026 representa para México y Estados Unidos una prueba de su capacidad para organizar eventos masivos en un entorno regional complejo. La seguridad se convierte así en un componente central del legado del torneo, tanto en términos de cooperación internacional como de fortalecimiento institucional.

A poco más de un año del inicio del torneo, México y Estados Unidos continúan afinando una arquitectura de seguridad que, según lo informado oficialmente, prioriza la cooperación, la comunicación y la preparación conjunta como pilares para enfrentar los retos que implica un evento global de esta magnitud.

