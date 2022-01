Hinestroza: "Es importante que a los de Liga los vean como a los de Europa"

La Selección Colombia ya tiene los ojos puestos en la doble jornada de Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, pero inicialmente en Perú, un rival directo que amenaza con quitarle el puesto de clasificación.

Fredy Hinestroza hizo parte de los jugadores que este lunes entregaron declaraciones a la prensa y destacó que la llegada de futbolistas de la Liga Colombiana muestra que el cuerpo técnico ve con los mismo ojos a los del fútbol local y el europeo.

"Es muy importante que el jugador que juega en la Liga Colombiana lo vean con los mismos ojos que a los que juegan en Europa, eso nos ayuda a que la Liga sea más exigida", destacó.

Hinestroza se mostró satisfecho con el trabajo que ha realizado hasta ahora y confía en poder tener minutos con la Selección Colombia en esta doble jornada de Eliminatorias, a su vez, le salió al paso a las críticas que ha recibido por su convocatoria.

"Todos los jugadores que están aquí tienen las condiciones, todos debemos estar preparados porque cualquiera puede jugar. Tenemos que mantener los pies sobre la tierra, cuando te critican no eres el peor, pero cuando le elogian tampoco eres el mejor", dijo.

El jugador del Junior de Barranquilla, además, destacó que su buen momento le puede servir al técnico Reinaldo Rueda y no solamente en una posición.

"Conozco bien la banda, no sé en qué posición me va a poner el profe, pero estoy dispuesto para estar en cualquier zona. Mi doble función me puede ayudar a estar aquí, también puede ser por conocer la plaza, a nadie nos han regalado nada, todos nos hemos ganado el llamado con sacrificio", comentó.

Pero tampoco le restó importancia al rival que tiene enfrente la Selección, sobre todo porque es directo y podría poner una piedra en el camino de la clasificación al Mundial de Catar.

"Todos sabemos lo que estamos jugando, es un rival directo, tenemos que salir a ganar los tres puntos, es lo que nos va a mantener metidos en la clasificación. Sabemos lo apretada que está la tabla, pero tenemos claro que es el partido contra Perú, es una selección con calidad, pero tenemos la ventaja de la localidad, calidad de jugadores, esperamos sumar los tres puntos", dijo.

Sobre las bajas de la Tricolor, una de ellas por COVID-19 confirmado, como es Jefferson Lerma, y otro que los rumores apuntan a que estaría contagiado, Hinstroza confesó que la preocupación siempre está.

"Estamos expuestos, así estemos encerrados, es un virus que no sabemos cuándo lo vamos a adquirir, es delicado a la hora de perder jugadores claves, es difícil perder jugadores de ese nivel", afirmó.