Hamilton Ricard: "Un DT anterior hizo su aporte y Dudamel ajustó tuercas"

Deportivo Cali gritó campeón por décima vez en su historia y lo hizo ante un estadio Manuel Murillo Toro colmado de hinchas del Deportes Tolima. El 'azucarero' comenzó perdiendo y terminó remontando para quedarse con el título.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Hamilton Ricard, exjugador del Deportivo Cali y la Selección Colombia, habló sobre la final y el título que logró el equipo del que es hincha, pero destacó que antes del profesor Rafael Dudamel estuvo un DT, Alfredo Arias, que hizo parte del proceso.

"Hubo un técnico anterior que hizo su aporte, Dudamel ajustó unas turcas, hizo otras cosas y le cambió el rumbo al Cali", dijo.

Para Ricard, Deportivo Cali fue superior que el Deportes Tolima en ambas finales, pese a que en la de vuelta fueron los 'pijaos' quienes comenzaron ganando y pusieron a sufrir al cuadro verdiblanco.

"No sé qué tanto superó el Tolima al Deportivo Cali, sí vi que el Cali podía dar más, yo exigía, dejen la timidez. Yo viendo al Cali decía que se tenía que soltar más, poner más jugadores en ataque. Para mí Cali superó al Tolima en los dos juegos, con todo respeto a mí no me gusta el fútbol del Tolima, juegan al error", comentó.

No obstante, el exjugador dejó claro que el Cali tiene la obligación de reforzarse para torneo internacional: "Termina el partido y yo hablo de la Copa Libertadores, dije 'con ese equipo no ganamos Libertadores'. Si no nos reforzamos, si no armamos un buen plantel para la Copa...".