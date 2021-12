La crisis arbitral en el fútbol colombiano

Quedan los dos juegos de las finales del Fútbol Profesional Colombiano los que completarían un segundo torneo y el año lleno de controversias y escándalos arbitrales, con un manejo de los silbatos nacionales cuestionado en la parte administrativa y con un manto de duda en la parte técnica, demostrando que la actual Comisión Arbitral en su proceder obró con preferencia hacia algunos árbitros blindándolos a pesar de sus graves errores.

Con la llegada del VAR creímos que se reducirían las polémicas en los partidos y en el campeonato, no obstante ha sido todo lo opuesto. Juego tras juego nos enredan cada vez más y en cambio de aclarar las dudas arbitrales nos confunden terriblemente, los jueces VAR y los árbitros no se ponen de acuerdo en el manejo de esta herramienta tecnológica, no tienen unificados los criterios y pareciera que cada uno trabajara por su lado. Esto ha generado muchas incertidumbres en los aficionados respecto a su manejo, no se sabe si llegó para ayudar o para rebuscar jugadas que solo ellos ven.

Lo mismo pasa con los árbitros en el terreno de juego no tienen una línea de intervención clara, queda la sensación que para aplicar justicia miraran las camisetas o cuáles son los clubes que mandan quejas de ellos a la Comisión. Es decir, los árbitros no actúan libres con su propio criterio, los árbitros de turno descargan su responsabilidad en el VAR y fue éste el que al final tomó las decisiones en muchos encuentros. Lo grave de lo anterior es que vemos a una dirigencia pasiva que ha sido permisiva ante las múltiples quejas que se han dado jornada tras jornada, pareciera que todo les resbala.

En las Asambleas en lugar de estipular cambios drásticos al referato nacional como el de la Comisión Técnica, la inclusión de nuevo personal de instructores, el brindar mejor capacitación a los árbitros de las diferentes categorías, algunos de los dirigentes se conforman pidiendo la cabeza de los silbatos que les pitan mal y sólo con eso se consuelan.

Pero qué se puede esperar cuando el mismo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, a su vez es el responsable de los árbitros en el país (él es el presidente de la Comisión Arbitral, aunque delega esa función) dijo ante los medios: "el arbitraje en Colombia es bastante bueno y en las finales ha sido bastante aceptable" ¿Cómo se va a mejorar si no se reconoce que hay errores en el manejo de mismo?

Para el otro año se tiene previsto que todos los juegos vayan con VAR, Dios nos guarde, si les quedó grande 4 partidos, 10 serán la locura completa, a pesar de que han hecho unas tibias capacitaciones para preparar nuevos árbitros. El trabajo no ha sido suficiente y la preparación no ha sido constante y lo más grave aun es que no tienen un lugar donde realizar prácticas que son al final las que los hace mejores. Por el contrario, tienen que llegar a aprender en los juegos oficiales del torneo.

La verdad es que el arbitraje colombiano ya necesita cambios drásticos, si no quieren que se siga repitiendo la misma historia que viene ocurriendo partido tras partido y torneo tras torneo en el que todos se escandalizan por los malos arbitrajes, pero al final nadie hace nada.