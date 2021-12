Jóvenes en Acción: lo que necesita saber del último giro monetario del 2021

El programa del Gobierno nacional, Jóvenes en Acción, hará entrega en la segunda quincena de diciembre del último giro monetario del 2021. Por eso, le contamos todos los detalles que necesita saber para que pueda efectuar este apoyo económico.

En primera medida, es pertinente mencionar que dicho programa está enfocado en acompañar a los jóvenes en su formación técnica, tecnológica y/o profesional con la entrega de transferencias monetarias con el propósito de mejorar sus capacidades y oportunidades de movilidad social y condiciones de bienestar.

Los requisitos para aplicar a esta ayuda son:

1. Ser joven entre los 18 y 28 años

2. Ser joven bachiller que no cuente con un título profesional universitario

3. Estar registrado en por lo menos uno de los listados poblacionales (para consultarlos haga clic aquí).

Ahora bien, si todavía no sabe si aplica para este apoyo monetario, consulte aquí.

Para este último pago del 2021, están habilitados más de 341.686 jóvenes. Tenga en cuenta que se podrá hacer efectivo desde el viernes 17 de diciembre hasta el 31 del mismo mes.

Para retirar el dinero, deberá esperar a que le llegue una notificación vía Daviplata a su celular, donde le indicarán el lugar al que se debe acercar para recibir su cantidad.

Por último, no olvide verificar si su Institución de Educación Superior (IES) envío reporte para este periodo de giros. Debe ingresar aquí para hacer dicha consulta. Si el nombre de su institución no se encuentra en el listado, es probable que no pueda recibir el sexto y último pago del año.