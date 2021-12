Mujer militar rechazó millonario soborno del ELN en Nariño

Un puesto de control de Ejército, al mando de la subteniente Helen Giovanna Imbeth López, hizo el alto en una vía de la zona rural del municipio de Mallama, Nariño, de una camioneta que transportaba bultos con frutas y verduras. Al inspeccionar el vehículo, se encontraron camuflados $1.000 millones.

De acuerdo a la inteligencia militar, el dinero sería utilizado por la guerrilla del ELN para la compra de armas y así continuar la disputa territorial que sostiene contra las disidencias armadas en esta zona del Pacífico Nariñense.

Los dos ocupantes de la camioneta inicialmente habrían argumentado que se trataba de un dinero obtenido por la venta de propiedades, pero al verse acorralados por las preguntas de la subteniente Imbeth y sin posibilidad de huir, le pidieron a la oficial hablar en privado.

“Me manifiesta que no sabe cuál es el alboroto por solo $1.000 millones. El civil intenta sobornarme ofreciéndome que escoja la cantidad que yo quiera del dinero que se está transportando. No me vi tentada a recibir el dinero por los principios y valores en mi casa”, señaló la militar.

Fue entonces cuando las dos personas y el dinero fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones pertinentes,

La subteniente Imbeth López, oriunda del departamento de Antioquia y con tan solo 26 años, de los cuales seis de ellos ha estado en el Ejército, destacó que su mamá le enseñó que “la tranquilidad y conciencia” no tienen precio y, basándose en ello, decidió no recibir la tentadora cantidad de dinero.