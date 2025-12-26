La aclamada película “Valor Sentimental” llega a las salas de cine de Colombia

Tras su exitoso paso por el Festival de Cannes 2025, donde obtuvo el Gran Premio del Jurado, desde el 25 de diciembre está en salas de cine la sensible cinta “Valor Sentimental” (Sentimental Value), dirigida por Joachim Trier, es reconocida por su sensibilidad narrativa y su profundidad emocional, captado la atención de la crítica y de la industria internacional.

En “Valor Sentimental”, las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, el carismático Gustav, un antiguo director de renombre que le ofrece a su hija Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película. Nora lo rechaza y pronto descubre que le ha dado su papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. De repente, las dos hermanas deben sortear su complicada relación con su padre y lidiar con una estrella estadounidense que se encuentra en medio de su compleja dinámica familiar.

Cortesía: Cineplex Ampliar

Protagonizada por Elle Fanning, Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, la película propone una experiencia cinematográfica honesta y conmovedora, donde los silencios y las emociones contenidas construyen un relato cercano y universal. Se presenta como una invitación a compartir una historia que trasciende la pantalla y deja huella en el espectador.

“Valor Sentimental” fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Bogotá (BIFF) y cuenta con ocho nominaciones a los Golden Globe, incluyendo Mejor Película de Drama y Mejor Película de Habla No Inglesa. Además, hace parte del shortlist a Mejor Película Internacional de los Premios de la Academia® 2026. El largometraje está disponible desde el 25 de diciembre, en salas de cine de todo el país, distribuida por Cineplex.