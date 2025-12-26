Este año llega otra edición de “El Paseo 8, La Luna De Hiel”

Se encuentra disponible desde el 25 de diciembre en salas de cine la nueva entrega de una de las cintas colombianas más conocidas por el público colombiano, “El Paseo”, la octava entrega es escrita por Dago García y en esta oportunidad Felipe Martínez Amador toma la silla de la dirección. Una comedia romántica y disparatada donde un bello can toma el protagonismo de este paseo en los bellos parajes de la Sierra Nevada en Santa Marta.

Cortesía: Película “El Paseo 8, La Luna De Hiel” Ampliar

En el “El Paseo 8, La Luna De Hiel”, después de conocerse en París, Rosa y Pierre, su novio francés, han decidió viajar a Colombia con la ilusión de celebrar su matrimonio y pasar su luna de miel. Pero los planes cambian tras presentar a los suegros, quienes, impulsados por un secreto bomba, deciden impedir, a toda costa, que se consume el feliz matrimonio. Entre situaciones absurdas y un perro que, al parecer, es el único cuerdo del paseo, el esperado viaje de bodas terminará por convertirse en una verdadera luna de hiel.

Protagonizada por Maya Zapata, Variel Sánchez, Victoria Ortiz, Erick Cañete, Constanza Hernández, Fernando Memije, Daniela Tapia, y en la voz de Choco Christian Tappán, “El Paseo 8, La Luna De Hiel” es la cinta por excelencia de la temporada navideña, reconocida por la audiencia, con una historia que entrará en los corazones de los asistentes a las salas de cine desde el 25 de diciembre.