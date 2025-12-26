Llega a salas de cine la película animada “Bob Esponja: en busca de los Pantalones Cuadrados” (SpongeBob Search for SquarePants), dirigida por Derek Drymon, acompañan a la esponja, Patricio, Calamardo y Sr. Cangrejo, en esta misión épica, donde Bob está decidido a demostrar su valentía siguiendo al legendario Holandés Errante, un fantasma pirata lleno de misterio, humor y peligros marítimos.

En “Bob Esponja: en busca de los Pantalones Cuadrados” Bob y sus amigos de Fondo de Bikini se embarcan en su mayor, nuevo e imperdible evento cinematográfico. Desesperado por ser un gigante, Bob Esponja se propone demostrar su valentía al Sr. Cangrejo siguiendo al Holandés Errante, un misterioso fantasma pirata aventurero, en una comedia de aventuras marítimas que lo lleva a las profundidades del mar, donde ningún otro Esponja ha llegado antes.

En las voces invitadas están: Mark Hamill, Regina Hall, Arturo Castro, Tom Kenny, Clancy Brown, Rodger Bumpass, Bill Fagerbakke, Carolyn Lawrence, Mr. Lawrence, George Lopez, Isis “Ice Spice” Gaston, Sherry Cola. Prepárate para sumergirte en una nueva aventura junto a Bob Esponja y sus inseparables amigos de Fondo de Bikini, desde el 25 de diciembre en salas de cine colombianas.